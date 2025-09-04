Силовые структуры
Бывший замглавы МЧС Кубани из СИЗО оспорил свое увольнение

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Бывший замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко, обвиняемый в организации двух покушений на убийство, пытается из СИЗО оспорить в суде причину своего увольнения. Об этом сообщает ТАСС.

Симоненко попросил отменить приказ МЧС об увольнении в связи с утратой доверия, изменив причину на увольнение при достижении предельного возраста. Суд отказался, так как к моменту подачи рапорта об увольнении в связи с достижением предельного возраста у МЧС уже были основания уволить Симоненко из-за утраты доверия. Он обжаловал это решение суда.

Ранее суд изъял у экс-замглавы кубанского МЧС активы на 360 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры России. Конфискованное имущество было обращено в доход государства.

Известно, что Симоненко владел 55 объектами недвижимости и 32 дорогостоящими машинами.

Его обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовлении к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.

