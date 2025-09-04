Путешествия
Число пострадавших при крушении фуникулера в Европе возросло

Число пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне возросло до 23
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Число пострадавших при крушении фуникулера «Глория» в столице Португалии Лиссабоне возросло до 23. Об этом сообщает местное издание Observador.

Уточняется, что по меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Одним из выживших при крушении стал трехлетний немецкий ребенок. Его мать находится в критическом состоянии, а отца спасти не удалось. В источнике также говорится, что тендер на техническое обслуживание фуникулера был отменен в августе из-за превышения бюджета компании Carris.

Фуникулер «Глория» в европейском городе сошел с рельсов и разбился вечером 3 сентября. Жертвами аварии стали 15 человек, в Лиссабоне объявлен трехдневный траур.

