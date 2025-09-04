Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

Гинеколог Дивья Вора назвала неочевидную причину роста случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Ее слова приводит News18.

По мнению врача, многие стесняются обсуждать вопросы сексуального здоровья и не обращаются к медикам при появлении деликатных проблем со здоровьем. Она полагает, что это зачастую приводит к дальнейшему распространению венерических заболеваний. «Сексуальное благополучие нельзя воспринимать как табу. Это важная часть общего здоровья, такая же как физическое и психическое благополучие», — отметила она.

Вора подчеркнула, что открытое обсуждение вопросов секса и сексуального здоровья помогает распространять правдивую информацию о том, как следует защищать себя и партнера от ИППП. «Это не только вопрос физического здоровья. Обсуждение этих тем укрепляет отношения в паре и повышает уверенность в себе», — заявила врач.

Ранее директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов опроверг распространенный миф о венерических болезнях. По его словам, ими нельзя заразиться через сиденье унитаза или общее полотенце.