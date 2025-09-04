Забота о себе
21:03, 4 сентября 2025Забота о себе

Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Дивья Вора назвала неочевидную причину роста случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Ее слова приводит News18.

По мнению врача, многие стесняются обсуждать вопросы сексуального здоровья и не обращаются к медикам при появлении деликатных проблем со здоровьем. Она полагает, что это зачастую приводит к дальнейшему распространению венерических заболеваний. «Сексуальное благополучие нельзя воспринимать как табу. Это важная часть общего здоровья, такая же как физическое и психическое благополучие», — отметила она.

Вора подчеркнула, что открытое обсуждение вопросов секса и сексуального здоровья помогает распространять правдивую информацию о том, как следует защищать себя и партнера от ИППП. «Это не только вопрос физического здоровья. Обсуждение этих тем укрепляет отношения в паре и повышает уверенность в себе», — заявила врач.

Ранее директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов опроверг распространенный миф о венерических болезнях. По его словам, ими нельзя заразиться через сиденье унитаза или общее полотенце.

