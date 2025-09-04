Сенатор Джабаров раскритиковал слова Рютте об иностранных войсках на Украине

В НАТО уже не видят горизонтов и лепят что попало, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он ответил на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о России, не имеющей права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины.

«Мы начали специальную военную операцию именно потому, что опасались размещения натовских сил на территории Украины, и просили для себя гарантий безопасности, чтобы Украина не вступала ни в НАТО, ни в какие союзы военные, которые направлены против России. А теперь они заявляют, что Россия не имеет права голоса. А они какое имеют право голоса? Я думаю, что Россия свое право всегда докажет любыми имеющими способами. Мы имеем право голоса и будем считать все иностранные войска на территории Украины законной целью России», — высказался сенатор.

Ранее Рютте заявил о том, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта. «Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин указывал, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Однако он подчеркнул, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого.

