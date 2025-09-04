Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 4 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на резкое заявление Рютте об иностранных войсках на Украине

Сенатор Джабаров раскритиковал слова Рютте об иностранных войсках на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В НАТО уже не видят горизонтов и лепят что попало, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он ответил на слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о России, не имеющей права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины.

«Мы начали специальную военную операцию именно потому, что опасались размещения натовских сил на территории Украины, и просили для себя гарантий безопасности, чтобы Украина не вступала ни в НАТО, ни в какие союзы военные, которые направлены против России. А теперь они заявляют, что Россия не имеет права голоса. А они какое имеют право голоса? Я думаю, что Россия свое право всегда докажет любыми имеющими способами. Мы имеем право голоса и будем считать все иностранные войска на территории Украины законной целью России», — высказался сенатор.

Ранее Рютте заявил о том, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины в качестве возможной гарантии безопасности для Киева после окончания конфликта. «Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин указывал, что Украина имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Однако он подчеркнул, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Макрону запретили посещать Израиль

    На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

    Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

    Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

    В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

    Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

    Ряду регионов России пообещали несвойственное сентябрю тепло

    Испугавшаяся семейного проклятия россиянка потеряла миллионы рублей

    В России ответили на резкое заявление Рютте об иностранных войсках на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости