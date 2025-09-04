Ценности
17:00, 4 сентября 2025ЦенностиЭксклюзив

Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

Стилист Лисовец: С уходом Армани мы теряем целую эпоху
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Джорджо Армани

Джорджо Армани. Фото: Caitlin Ochs / File Photo / Reuters

Бренд Джорджо Армани ассоциировался с чем-то фундаментальным, классическим, качественным, историческим, и очень грустно, что от нас уходит целая эпоха. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал смерть дизайнера Джорджо Армани российский стилист Владислав Лисовец.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни на 92-м году итальянский дизайнер Джорджо Армани. Отмечается, что похоронная часовня дизайнера в Милане будет открыта для посетителей с субботы, 6 сентября, до воскресенья, 7 сентября, с 9:00 до 18:00.

«На самом деле грустно, что уходит старая школа, потому что это один из немногих брендов, который стабильно держался, не менялся. Потому что все бренды меняются, а Джорджо Армани ассоциировался с чем-то таким фундаментальным, классическим, качественным, историческим. Этот бренд не про моду, этот, скорее, про статус, брутальность, женственность. Сегодня это не супер востребовано. И мне кажется даже, что его уход как-то связан с тем, что мы теряем эту эпоху», — прокомментировал Лисовец.

Ранее сообщалось, что 12 апреля 2024 года умер итальянский модельер Роберто Кавалли. Он скончался в 83 года после продолжительной болезни.

    Все новости