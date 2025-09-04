Спорт
21:02, 4 сентября 2025Спорт

Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах

Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах в Ирландии
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал поклонников поддержать его кандидатуру на президентских выборах в Ирландии. Ролик с обращением к жителям страны он разместил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Макгрегор заявил, что намерен баллотироваться в президенты, и обратился к будущим избирателям с просьбой оказать ему поддержку. «Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру», — заявил он.

Также спортсмен раскритиковал депутатов в парламенте Ирландии, заявив, что они подводят страну. Кроме того, Макгрегор пообещал, что в случае победы на выборах будет подписывать законопроекты только после их рассмотрения гражданами страны.

Ранее Макгрегор заявил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году. Спортсмен отметил, что стране требуется активный президент, который будет работать исключительно на благо народа.

