На Украине назвали угрозы Зеленского после саммита ШОС бессмысленными

Соскин: Попытки Зеленского угрожать РФ после саммита ШОС выглядят бессмысленно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского угрожать России выглядят бессмысленно на фоне огромного успеха саммита ШОС.

«Выглядит очень провинциально, когда, мягко говоря, Зеленский говорит: "Вот, мир должен против России санкции <…> Вот реальность. Есть очень мощный уже альянс, очень мощный», — отметил Соскин.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, почему в декларации саммита ШОС не была упомянута Украина. По его мнению, это связано с тем, что украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не могла бы решить самостоятельно.

Также ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал список стран, где могли бы встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

