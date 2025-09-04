Наука и техника
Назван доступный усилитель противораковых препаратов

Cell Reports Medicine: Зеаксантин повышает эффективность иммунотерапии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Чикагского университета нашли способ сделать противораковые препараты мощнее с помощью вещества, которое давно известно любителям здорового питания. Исследование, опубликованное в Cell Reports Medicine, показало, что каротиноид зеаксантин — пигмент, содержащийся в кукурузе, манго, шпинате и других овощах и фруктах, — способен усиливать работу Т-лимфоцитов, атакующих опухолевые клетки.

Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием зеаксантина замедляла рост опухолей. Более того, сочетание добавки с ингибиторами контрольных точек иммунитета делало терапию еще эффективнее. В лаборатории вещество также усилило способность человеческих Т-клеток уничтожать клетки меланомы, миеломы и глиобластомы.

По словам авторов, зеаксантин стабилизирует рецепторы на поверхности иммунных клеток и активирует сигнальные пути, необходимые для их «боевой готовности». В отличие от многих экспериментальных препаратов, этот пигмент уже продается как безопасная добавка для здоровья глаз, что делает его перспективным кандидатом для быстрого включения в схемы иммунотерапии.

Клинические испытания еще впереди, однако исследование уже открывает путь к «питательной иммунологии» — поиску природных соединений, которые смогут сделать современные противораковые методы более эффективными и доступными.

Ранее исследования показали, что комбинации антител против PD-1 и LAG-3 способны продлевать жизнь пациентам с меланомой, однако их эффективность ограничена — многие опухоли со временем перестают реагировать на лечение.

