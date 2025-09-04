Спорт
Грузия
0:2
1-й тайм
live
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
Сегодня
21:30 (Мск)
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
18:49, 4 сентября 2025Спорт

Новичка киевского «Динамо» Владислава Блэнуцэ обвинили в любви к России

Футболиста киевского «Динамо» Владислава Блэнуцэ обвинили в любви к России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @fc_dynamo_kyiv

Румынского и молдавского футболиста Владислава Блэнуцэ, который в 2025 году перешел в киевское «Динамо», обвинили в любви к России. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на публикации украинских СМИ.

В частности, болельщики заметили в аккаунте Блэнуцэ в TikTok репосты с участием российского журналиста Владимира Соловьева и материалы, связанные с русской культурой. Также пользователи отметили тот факт, что супруга футболиста положительно отзывалась о российском лидере Владимире Путине.

В комментариях пользователи посоветовали спортсмену перейти в самарские «Крылья Советов», поскольку он хорошо знает русский язык. После этого Блэнуцэ сделал аккаунт в социальной сети закрытым.

Ранее защитник ПСЖ Илья Забарный рассказал об общении с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Он подчеркнул, что у него не может быть никаких других отношений с россиянами, кроме профессиональных.


    
