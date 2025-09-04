Футболиста киевского «Динамо» Владислава Блэнуцэ обвинили в любви к России

Румынского и молдавского футболиста Владислава Блэнуцэ, который в 2025 году перешел в киевское «Динамо», обвинили в любви к России. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на публикации украинских СМИ.

В частности, болельщики заметили в аккаунте Блэнуцэ в TikTok репосты с участием российского журналиста Владимира Соловьева и материалы, связанные с русской культурой. Также пользователи отметили тот факт, что супруга футболиста положительно отзывалась о российском лидере Владимире Путине.

В комментариях пользователи посоветовали спортсмену перейти в самарские «Крылья Советов», поскольку он хорошо знает русский язык. После этого Блэнуцэ сделал аккаунт в социальной сети закрытым.

