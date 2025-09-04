Опубликована пропавшая минута из видео с Эпштейном в тюрьме

Fox News опубликовал пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме

Кадры так называемой пропавшей минуты с видеозаписи у тюремной камеры скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за сексуальные преступления, появились в сети. Запись опубликовал телеканал Fox News.

На видеозаписи видно, что данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. «Пропавшая минута» начинается с 23:59, однако в течение этого времени ничего не происходит.

8 июля Министерство юстиции США опубликовало видео из камеры Эпштейна, но запись вызвала подозрения, после того как было замечено, что из нее пропала минута. На брифинге в Белом доме у генерального прокурора Пэм Бонди спросили, почему на опубликованных видеозаписях отсутствовала минута отснятого материала. Она ответила, что «минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается».

30 июля Федеральное бюро расследований нашло недостающую минуту из видео с американским финансистом. Однако содержимое этих кадров не раскрывалось.