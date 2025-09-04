Мир
10:28, 4 сентября 2025Мир

Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

NBC: Пентагон рассматривает сдачу в аренду землю на военной базе Кэмп-Пендлтон
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gregory Bull / AP

Пентагон рассматривает возможность сдачи в аренду землю на военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии для коммерческого использования с целью финансирования новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Сообщается, что сейчас застроено менее четверти территории базы, однако военнослужащие активно используют неосвоенные участки для тренировок, включая пляжи и пустыни.

«Скорее всего, в аренду будут сдаваться различные участки вокруг базы, а не один большой участок, и Пентагон сосредоточился на территориях, которые морские пехотинцы редко используют», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл сроки запуска системы «Золотой купол». Он обещал ввести ее в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

Также стало известно, что Пентагон планирует потратить 25 миллиардов долларов на «Золота купола». Кроме того, глава Белого дома запросил у Конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, что на 13 процентов больше, чем выделенные средства на 2025 год.

