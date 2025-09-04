Переехавший в один из самых опасных городов мира мужчина рассказал о жизни в нем

Пользователь Reddit с ником Crafty_Jacket668 рассказал о своей жизни после добровольного переезда в мексиканский город Сьюдад-Хуарес. Мужчина отметил, что в 2010-х годах этот город негласный титул одного из самых опасных в мире и находился в эпицентре войны между местными наркокартелями.

«Я родился и вырос в американском городке Эль-Пасо в штате Техас. Зарплаты там просто ужасные, а стоимость аренды жилья постоянно растет, так что даже со своей работой дальнобойщика я жил в трейлерном парке, за что платил 800 долларов в месяц при зарплате 2800 долларов. Поэтому я понял, что единственный способ улучшить свое положение — переехать в Сьюдад-Хуарес», — написал автор

Говоря об уровне безопасности в городе, в котором в 2010 году жертвами насилия стали несколько тысяч человек, он отметил, что сейчас ситуация не настолько опасная. К 2015 году количество преступлений значительно снизилось, правда, затем снова начало расти. При этом в городе кипит жизнь: проводятся концерты, фестивали, марафоны и спортивные соревнования.

«Местные власти никуда не годятся, но в целом все необходимое у горожан есть, в том числе вода и электричество. В сельской местности картели нередко прокладывают дороги, строят больницы, выплачивают стипендии студентам и дарят детям подарки на Рождество. Но я никогда не слышал о чем-либо подобном в Сьюдад-Хуаресе», — добавил автор.

Ранее россиянин описал жизнь в Мексике фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино». Он провел месяц в городе Матаморос и назвал его ужасным, добавив, что по улицам нельзя было ходить в одиночку, особенно по вечерам.