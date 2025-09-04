Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

Казахстан в августе увеличил на 18,7 % поставки нефти в Германию

Объем транспортировки нефти в Германию из Казахстана по системе нефтепровода «Дружба» увеличился в августе месяц к месяцу на 18,7 процента, до 190 тысяч тонн. О резком росте поставок со ссылкой на данные нацкомпании «КазТрансОйл» сообщает «Интерфакс».

Согласно подсчетам агентства, в январе-августе 2025 года экспорт Казахстана в указанном направлении достиг 1,277 миллиона тонн. Отмечается, что на весь год поставки планировались на уровне прошлогоднего объема в 1,5 миллиона тонн, позднее план увеличили до двух миллионов.

О поставках нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» Казахстан договорился с Россией в 2023 году. Уже в 2024-м сообщалось, что в ФРГ рассчитывают на увеличение их объема с изначально согласованных 1,2 миллиона тонн в год до 2,5 миллиона.