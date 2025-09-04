Наука и техника
12:05, 4 сентября 2025Наука и техника

«Прогресс МС-32» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»

«Роскосмос»: «Прогресс МС-32» состыковали с переходным отсеком «Союза-2.1а»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РКК "Энергия" / Роскосмос / РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» состыковали с переходным отсеком ракеты «Союз-2.1а». Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Мероприятия прошли на космодроме Байконур.

В компании напомнили, что переходный отсек выполняет две задачи — соединяет третью ступень носителя с кораблем и обеспечивает интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции 11 сентября.

В июле прибывший на Байконур корабль расконсервировали.

На космодром «Прогресс МС-32» доставили в июне.

