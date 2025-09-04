Путин: Решение об отмене виз с Китаем приведет к росту поездок

Президент России Владимир Путин оценил значимость решения о безвизовом режиме с Китаем, заметив, что это приведет к росту поездок. Его слова передает ТАСС.

На встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая российский лидер добавил, что отмена виз для граждан страны также поспособствует развитию бизнеса и деловых контактов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан Китая. По ее словам, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки.

До этого сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.