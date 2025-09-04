Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 4 сентября 2025Путешествия

Путин оценил значимость решения о безвизовом режиме с Китаем

Путин: Решение об отмене виз с Китаем приведет к росту поездок
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил значимость решения о безвизовом режиме с Китаем, заметив, что это приведет к росту поездок. Его слова передает ТАСС.

На встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая российский лидер добавил, что отмена виз для граждан страны также поспособствует развитию бизнеса и деловых контактов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан Китая. По ее словам, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки.

До этого сообщалось, что с 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

    Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости