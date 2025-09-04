Мир
08:57, 4 сентября 2025Мир

Реакция Путина на ультиматум Евросоюза поразила Китай

NetEase: Путин мастерски обошел ультиматум Евросоюза и поразил Китай
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай столкнулся с новым ультиматумом Евросоюза. При этом политик отреагировал на него небанально, чем удивил Пекин и китайских экспертов, пишет издание NetEase.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не сможет вернуть замороженные активы в размере 210 миллиардов евро без выплаты репараций. При этом глава РФ проигнорировал данный ультиматум.

Китайские эксперты отметили, что визит Путина в Пекин важнее угроз Европы. Сам же ЕС опасается последствий конфискации активов и судебных исков со стороны России, указано в статье.

Ранее в Госдуме заявили, что Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых правил, которые выдумал коллективный Запад. По словам Леонида Слуцкого, глава евродипломатии пребывает «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае.

Кроме того, Каллас подверглась критике за свои слова о необходимости в будущем выплат компенсаций Киеву со стороны Москвы. В конце августа она заявила, что Россия нанесла Украине огромный ущерб. Возвращение российских замороженных активов до выплат компенсаций Киеву, на ее взгляд, является невозможным.

