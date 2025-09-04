Россия
03:35, 4 сентября 2025

В России заявили об истерике Каллас после саммита ШОС

Слуцкий: Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Emil Helms / Ritzau Scanpix / Reuters

Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых правил, которые выдумал коллективный Запад. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что Каллас пребывает «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах», — написал он. Слуцкий добавил, что глава евродипломатии взывает к противостоянию «новой реальности».

Ранее Каллас заявила, что поведение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителя КНДР Ким Чен Ына и президент Ирана Масуда Пезешкиана во время военного парада в Пекине говорит о том, что они бросают вызов Западу.

До этого Каллас подверглась критике за свои слова о необходимости в будущем выплат компенсаций Киеву со стороны Москвы.

