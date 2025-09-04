Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых правил, которые выдумал коллективный Запад. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что Каллас пребывает «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах», — написал он. Слуцкий добавил, что глава евродипломатии взывает к противостоянию «новой реальности».
Ранее Каллас заявила, что поведение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителя КНДР Ким Чен Ына и президент Ирана Масуда Пезешкиана во время военного парада в Пекине говорит о том, что они бросают вызов Западу.
До этого Каллас подверглась критике за свои слова о необходимости в будущем выплат компенсаций Киеву со стороны Москвы.