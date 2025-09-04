В России заявили об истерике Каллас после саммита ШОС

Слуцкий: Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС

Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых правил, которые выдумал коллективный Запад. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что Каллас пребывает «в полнейшей истерике» от итогов саммита ШОС в Китае. «Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах», — написал он. Слуцкий добавил, что глава евродипломатии взывает к противостоянию «новой реальности».

Ранее Каллас заявила, что поведение президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителя КНДР Ким Чен Ына и президент Ирана Масуда Пезешкиана во время военного парада в Пекине говорит о том, что они бросают вызов Западу.

До этого Каллас подверглась критике за свои слова о необходимости в будущем выплат компенсаций Киеву со стороны Москвы.