Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

Украина попыталась выдать уничтоженный расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» пункт запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за гражданскую гуманитарную миссию по разминированию. Обвинения в адрес Киева опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как подчеркнули в ведомстве, под данной легендой Вооруженные силы Украины хотели скрыть боевые подразделения дронов.

4 сентября Минобороны России отчиталось об ударе «Искандером» по транспорту с пусковыми установками БПЛА, готовящемуся к атаке по российской территории. Успешное поражение цели подтвердили средства объективного контроля. По данным ведомства, Киев потерял до 10 человек и 8 машин.