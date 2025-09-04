Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:37, 4 сентября 2025Россия

Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

Минобороны России: Киев пытался выдать пункт запуска БПЛА за гуманитарную миссию
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Украина попыталась выдать уничтоженный расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» пункт запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за гражданскую гуманитарную миссию по разминированию. Обвинения в адрес Киева опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как подчеркнули в ведомстве, под данной легендой Вооруженные силы Украины хотели скрыть боевые подразделения дронов.

4 сентября Минобороны России отчиталось об ударе «Искандером» по транспорту с пусковыми установками БПЛА, готовящемуся к атаке по российской территории. Успешное поражение цели подтвердили средства объективного контроля. По данным ведомства, Киев потерял до 10 человек и 8 машин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

    Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости