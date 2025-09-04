Ценности
Россиянки назвали непростительные способы предложения руки и сердца

Фото: Freepik

Россиянки назвали «красные флаги» при предложении руки и сердца. Соответствующее исследование от ювелирного холдинга Sokolov попало в распоряжение «Ленты.ру».

По данным опроса, большинство россиян (83 процента) считают, что предложение руки и сердца должен делать мужчина. Однако треть опрошенных признают: бывают ситуации, когда инициативу может взять на себя и женщина. Каждый седьмой уверен, что этот шаг вовсе не зависит от пола — предложение может сделать любой из партнеров.

При этом непростительным 42 процента респонденток назвали предложение руки и сердца в состоянии алкогольного опьянения. Почти столько же (39 процентов) сочли недопустимым ограничиться СМС или сообщением в мессенджере. Недоверие вызвало и слишком прагматичное предложение через «Госуслуги» — против такого способа выступила почти четверть участников опроса. Нежелательными также признали предложение сразу после ссоры (26 процентов) или по телефону (20 процентов).

По мнению большинства опрошенных, для женщин главным в предложении является сам факт этого шага. На втором месте — романтическая атмосфера, на третьем — кольцо.

В июле российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо.

