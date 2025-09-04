Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 4 сентября 2025Бывший СССР

Сальдо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Сальдо: Встреча Путина и Трампа стала успехом российского лидера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру. К такому выводу на ВЭФ пришел губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки. Встреча была началом движения именно к миру», — отметил он.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились продолжать контакты по ситуации вокруг Украины. Также отмечалось, что российская и американская стороны во время переговоров в Анкоридже достигли понимания «по многим вопросам».

В Британии же заявили, что саммит президентов России и США, который состоялся 15 августа на Аляске, стал доказательством того, что стратегия Запада по изоляции Москвы провалилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия направила Украине средства от замороженных активов России

    Встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном назвали символичной

    Сальдо назвал число погибших от действий ВСУ детей

    Россиянам назвали лучшее время для покупки зимних шин

    Назван простой способ замедлить биологическое старение

    Сальдо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

    Захарова назвала отчаянием вброс о «гибридной атаке» на главу ЕК

    Назван регион-лидер по числу психических заболеваний

    Выпады Мерца и Макрона в адрес России объяснили

    Голый мужчина выбежал на улицу искать настоящую любовь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости