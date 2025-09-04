Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
2:3
Завершен
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
69:70
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
2:0
Завершен
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
0:3
Завершен
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
1:1
Завершен
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
07:15, 5 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала, смотрясь в зеркало, в откровенном голубом бикини. В качестве подписи к снимку она оставила несколько эмодзи.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в прозрачном платье с отдыха в Дубае. На снимках спортсменка позирует на яхте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

    Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

    Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

    В Android появится полезная функция

    Заботливый фермер случайно научился возбуждать своих куриц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости