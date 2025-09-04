Спорт
11:53, 4 сентября 2025Спорт

Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

MTV: Неизвестный бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thiago Bernardes / Reuters

Неизвестный бразильский бизнесмен из штата Риу-Гранди-ду-Сул завещал нападающему сборной страны Неймару 6 миллиардов бразильских реалов (больше 1 миллиарда долларов). Об этом сообщает MTV.

Уточняется, что 31-летний бизнесмен не знаком с футболистом и не является его родственником. При этом завещание было официально оформлено у нотариуса в июне этого года. Представители Неймара заявили, что не получали официальное извещение об этом завещании.

По информации источника, бизнесмен захотел включить Неймара в завещание еще два года назад. Мужчина отметил, что восхищается футболистом.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он выступал за клуб с 2009 по 2013 годы, после чего перешел в «Барселону». Затем он играл за ПСЖ и «Аль-Хиляль», а в январе 2025 года вернулся в «Сантос». На его счету 79 голов в 128 матчах в составе сборной Бразилии.

    Все новости