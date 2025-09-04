Наука и техника
14:58, 4 сентября 2025Наука и техника

Ухудшение обоняния назвали признаком болезни мозга

Nature Neuroscience: Ухудшение обоняния может быть признаком болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что ухудшение обоняния при болезни Альцгеймера связано с ранними изменениями в мозге. Исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, показало: задолго до появления амилоидных бляшек у пациентов начинается разрушение нервных волокон, передающих сигналы в обонятельную луковицу.

Эксперименты на животных и анализ тканей мозга людей с ранними стадиями заболевания подтвердили, что микроглия — клетки иммунной системы мозга — распознает и разрушает эти волокна, что приводит к потере чувствительности к запахам. При этом изменения фиксировались именно в обонятельной системе, тогда как другие отделы мозга оставались относительно сохранными.

Авторы считают, что тесты на обоняние и современные методы нейровизуализации могут стать инструментами для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Это позволит выявлять заболевание до того, как появятся когнитивные нарушения, и вовремя начинать терапию.

Ранее ученые доказали, что женский мозг может быть более уязвим к болезни Альцгеймера из-за особенностей жирового обмена.

