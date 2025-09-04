В Германии назвали военный парад в Пекине предупреждением США

Welt: Парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню

Военный парад в Пекине стал предупреждением Соединенным Штатам и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Хотя официально мероприятие было посвящено годовщине 1945 года, демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов служит предупреждением Тайбэю и Вашингтону», — сказано в статье.

Журналисты указали, что вопрос Тайваня играет важную роль в военном параде. Таким образом, Китай дал понять, что не допустит вмешательства США в этот конфликт.

Накануне вечером американский лидер Дональд Трамп признался, что смотрел военный парад в Пекине по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. По его словам, он не думал, что его могут пригласить на праздничные мероприятия в Китае.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет рассказал, что Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая.

