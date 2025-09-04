Мир
10:07, 4 сентября 2025Мир

Захарова назвала главную цель возвращения Трампа в Белый дом

Захарова: Трамп вернулся в Белый дом, чтобы спасти США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь стал главой Белого дома, чтобы спасти Америку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Мы помним [бывшего президента Барака] Обаму, получившего Нобелевскую ни за что (...). Не знаю, то ли понимали, что он ничего не понимает в мировых делах и ввяжется во что-нибудь, то ли решили этого дракона задобрить априори. И здесь мы видим политика [Трампа], который вернулся, чтобы спасти Америку. Это его основная задача. Он не пришел спасать Вселенную, он не пришел спасать мир, он пришел спасать именно Америку», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Трамп ставит США на первое место в своем политическом курсе, но при этом делает немало для того, чтобы уделить внимание поискам путей урегулирования конфликта на Украине. Она назвала заявления американского лидера о мире мужественным поступком, поскольку до него за них «карали санкциями, отменой, в том числе и попытками физического уничтожения».

Ранее Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

