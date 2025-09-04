Захарова назвала главную цель возвращения Трампа в Белый дом

Захарова: Трамп вернулся в Белый дом, чтобы спасти США

Президент США Дональд Трамп вновь стал главой Белого дома, чтобы спасти Америку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Мы помним [бывшего президента Барака] Обаму, получившего Нобелевскую ни за что (...). Не знаю, то ли понимали, что он ничего не понимает в мировых делах и ввяжется во что-нибудь, то ли решили этого дракона задобрить априори. И здесь мы видим политика [Трампа], который вернулся, чтобы спасти Америку. Это его основная задача. Он не пришел спасать Вселенную, он не пришел спасать мир, он пришел спасать именно Америку», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Трамп ставит США на первое место в своем политическом курсе, но при этом делает немало для того, чтобы уделить внимание поискам путей урегулирования конфликта на Украине. Она назвала заявления американского лидера о мире мужественным поступком, поскольку до него за них «карали санкциями, отменой, в том числе и попытками физического уничтожения».

Ранее Трамп заявил, что оптимистично и реалистично настроен в вопросе мирного урегулирования на Украине и потенциальной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.