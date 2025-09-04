Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:39, 4 сентября 2025Наука и техника

Зеленский пригрозил Европе множеством долетающих до Парижа российских ракет

Зеленский: У России появятся ракеты дальностью 5 тысяч км, достигающие Парижа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Скоро у России появится много ракет дальностью пять тысяч километров, способных достичь Парижа. О якобы существующей для Европы угрозе президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Point.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал глава страны.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В том же интервью Зеленский допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий».

В мае портал «Царьград» перечислил российские ракеты, способные при необходимости долететь до ключевых центров Европы. В частности, в арсенале Вооруженных сил России есть сверхточные крылатые ракеты большой дальности X-555, которые могут поразить цели в Варшаве, Берлине, Праге и Риме. Кроме того, армия располагает крылатыми ракетами «Калибр», X-101 и X-55CM — первые две способны ударить по Брюсселю и Парижу, а последняя, по данным издания, может «разбомбить Лондон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Названа главная причина отказа США от торговой сделки с Индией

    Иностранцы массово устремились в один регион России

    Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости