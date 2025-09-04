Зеленский: У России появятся ракеты дальностью 5 тысяч км, достигающие Парижа

Скоро у России появится много ракет дальностью пять тысяч километров, способных достичь Парижа. О якобы существующей для Европы угрозе президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Point.

«Поверьте, через два года у россиян будет много ракет с дальностью пять тысяч километров. Море никого не оградит, океан никого не оградит. В этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей», — сказал глава страны.

В том же интервью Зеленский допустил, что при урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий».

В мае портал «Царьград» перечислил российские ракеты, способные при необходимости долететь до ключевых центров Европы. В частности, в арсенале Вооруженных сил России есть сверхточные крылатые ракеты большой дальности X-555, которые могут поразить цели в Варшаве, Берлине, Праге и Риме. Кроме того, армия располагает крылатыми ракетами «Калибр», X-101 и X-55CM — первые две способны ударить по Брюсселю и Парижу, а последняя, по данным издания, может «разбомбить Лондон».