Зеленский провел встречу с Уиткоффом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Париже встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Общественное».

О чем общались представители Киева и Вашингтона, не уточняется. Информация о том, сколько продлились переговоры Зеленского и Уиткоффа, также отсутствует.

Спецпосланник американского президента прибыл в Париж 3 сентября. Сообщалось, что он может провести встречу с украинской делегацией.

Днем 4 сентября Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих». Он уехал через 45 минут после ее начала.