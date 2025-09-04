Спорт
15:04, 4 сентября 2025Спорт

Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

Арбитр Себальос ударила замахнувшегося на нее игрока «Реал Альянца» Боливара
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: metro.co.uk

Женщина-арбитр Ванесса Себальос ударила игрока колумбийского футбольного клуба «Реал Альянца» Хавьера Боливара в матче против «Депортиво Кикке». Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на 66-й минуте матча, когда Себальос показала красную карточку Боливару за неспортивное поведение. В этот момент футболист подошел к ней вплотную и замахнулся на нее, коснувшись ее лица.

После этого футболист убежал, а Себальос бросилась вдогонку, но была удержана другими участниками матча. Во время погони арбитр успела ударить футболиста ногой.

Издание отмечает, что Боливар попросил прощения за свое поведение в социальных сетях. Он заявил, что не пытался ударить Себальос и признал, что повел себя неправильно.

Ранее сообщалось, что президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу арбитра Халила Умута Мелера по окончании матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором». Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали. Мелер впоследствии вернулся к работе.

    Все новости