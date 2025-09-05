57-летний боец СВО совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Что с ним произошло?

Возрастной боец специальной военной операции (СВО) из Ярославля совершил подвиг в бою, вызвав огонь на себя. Затем россиянин пропал, его искали 400 дней.

57-летний Валерий Богатов отправился на фронт, записавшись в ряды добровольцев, еще два года назад. По воспоминаниям его знакомых, он всю жизнь мечтал пойти на службу, так что не смог остаться в стороне после начала конфликта на Украине.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Россиянин по рации привлек внимание бойцов ВСУ и исчез

По данным Progorod76, в зоне боевых действий Валерий Богатов был младшим сержантом с позывным Богатик и находился в должности оператора ПТУР. «Выполнял блестяще боевые задачи в районе Нововодяное ЛНР», — заявила сестра его супруги Надежда Волкова.

В апреле 2024 года Богатик отправился выполнять новые задания вместе со своим подразделением. В июле того же года он был тяжело ранен вблизи Макеевки. «В момент выполнения боевой задачи противником были применены артиллерийские установки, минометы и FPV-дроны по позициям взвода», — указано в сообщении.

Решив спасти рядом стоящего солдата, россиянин вызвал огонь на себя.

Валера, будучи тяжелораненым, видя, что их летят атаковать дроны с боеприпасами-сбросами, решил привлечь внимание противника и спасти своего товарища. Он вышел по рации, тем самым вызвав огонь на себя Progorod76

Перед этим, как уточняется, Богатик успел попрощаться с однополчанами.

С того момента родственники пытались выяснить судьбу 57-летнего военного, так как о нем ничего не было известно. В итоге мужчину признали пропавшим без вести. В течение 400 дней его не могли отыскать. Только в 2025-м выяснилось, что Богатик в той схватке не выжил. При этом он смог помочь сослуживцу. Бойца похоронили.

Фото: Река Александр / ТАСС

В зоне СВО еще один военный спас десять бойцов

В июле появились данные, что командир танкового взвода с позывным Унга спас десять бойцов. Все это произошло во время боя за Константинополь в ДНР.

«Нас дронами отработали, мы с экипажем вышли, увидели недалеко от танка опорник», — указал он. Танкист пояснил, что его наводчик оказался в яме, тогда он решил его спасать, самостоятельно зачистив весь «опорник» ВСУ. В итоге были спасены и выведены из-под котла еще девять раненых, с которыми солдаты прошли в общей сложности 15 километров. Унга добавил, что боевая задача была выполнена на 100 процентов.

Недавно также стало известно о бойце СВО, который две недели боролся за свою жизнь и после ранения добирался к российским позициям ползком. По утверждению нашедших его солдат, за то время, пока он полз к своим позициям, некоторые раны уже начали заживать. Позже выяснилось, что раненый выжил благодаря знаниям и навыкам, которые он получил перед отправкой на фронт от супруги-фельдшера.