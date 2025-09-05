Американская актриса Анджелина Джоли покрасила волосы и сделала короткую стрижку

Американская актриса и модель Анджелина Джоли кардинально сменила имидж. Соответствующие кадры публикует People.

50-летнюю знаменитость запечатлели в Лондоне во время съемок нового фильма «Тревожные люди». Звезда попала в объективы папарацци с окрашенными в блонд волосами. Кроме того, на снимке видно, что она сделала короткую стрижку боб.

В то же время артистка была одета в белое платье и куртку поверх него. Образ завершали красная помада и золотистая брошь.

В декабре 2024 года Анджелину Джоли высмеяли за наряд с тапками на платформе со словами «обувь для жуков». Знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.