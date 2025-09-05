Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:38, 5 сентября 2025Ценности

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Американская актриса Анджелина Джоли покрасила волосы и сделала короткую стрижку
Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Американская актриса и модель Анджелина Джоли кардинально сменила имидж. Соответствующие кадры публикует People.

50-летнюю знаменитость запечатлели в Лондоне во время съемок нового фильма «Тревожные люди». Звезда попала в объективы папарацци с окрашенными в блонд волосами. Кроме того, на снимке видно, что она сделала короткую стрижку боб.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

В то же время артистка была одета в белое платье и куртку поверх него. Образ завершали красная помада и золотистая брошь.

В декабре 2024 года Анджелину Джоли высмеяли за наряд с тапками на платформе со словами «обувь для жуков». Знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости