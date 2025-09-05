Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

Юмористка Борщева заявила, что жена Диброва в будущем может пожалеть о разводе

Российская юмористка, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева поддержала телеведущего Дмитрия Диброва, который разводится с женой Полиной Дибровой после 16 лет брака. В разговоре с изданием The Voice она также порассуждала о судьбе его супруги.

Борщева рассказала, что последний раз виделась с телеведущим летом. «Дмитрий уже тогда был один, хотя раньше Полина много где его сопровождала. Он был немного на другой волне, чем ранее. Было видно, что он очень переживает», — вспомнила юмористка и добавила, что поддерживает ведущего.

Звезда Comedy Woman также заявила, что в будущем жена Диброва может пожалеть о разводе. «У меня много знакомых пар, которые уходили в другие отношения, а потом жалели. Они говорили о том, что все то же самое, только даже хуже», — уточнила она.

Ранее Дибров пожаловался на распространившиеся слухи о его запое из-за развода и опроверг их. Также он рассказал о жизни после расставания с женой. По словам ведущего, после ухода супруги он не столкнулся с трудностями в быту.

О том, что Дибров разводится после 16 лет брака, стало известно в июле. Позднее адвокаты пары подтвердили эту информацию. На фоне этой новости в сети появились слухи, что причиной расставания стала измена жены ведущего с предпринимателем Романом Товстиком.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары трое детей. Жена моложе телеведущего на 30 лет.