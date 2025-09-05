Бывший тренер сборной России назвал двояким впечатление от матча с Иорданией

Борис Игнатьев: Матч сборной России против Иордании оставил двоякое впечатление

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил товарищеский матч национальной российской команды против Иордании. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, игра оставила двоякое впечатление. «Первый тайм надо отнести в пассив нашим футболистам: было мало конструктивных действий, игроки не проявляли изобретательности в атакующих действиях и допускали много ошибок в обороне», — заявил тренер.

Специалист добавил, что сделанные главным тренером сборной России Валерием Карпиным замены во втором тайме изменили рисунок игры. «Новые футболисты внесли живости в игру. Больше стало конструктивных действий, более мобильной была наша команда во втором тайме», — заявил Игнатьев, подчеркнув, что итоговый результат считает закономерным.

Встреча России с Иорданией прошла в четверг, 4 сентября в Москве. Игра завершилась со счетом 0:0.