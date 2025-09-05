Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 5 сентября 2025Наука и техника

iPhone с большим экраном подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Plus подешевел в России до 51 тысячи рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Стоимость iPhone 15 Plus на российском рынке снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В начале осени базовый аппарат Apple с большим экраном стал доступен за 51 тысячу рублей. В большинстве магазинах его можно купить дешевле 60 тысяч рублей. Последний раз снижение цены на устройство фиксировали в июле — тогда девайс продавали минимум за 58 тысяч рублей.

«Несмотря на то что в сентябре 2025 года Apple представит новое поколение смартфонов, iPhone 15 Plus 2023 года еще долго будет оставаться актуальным», — отметили журналисты. Главными особенностями гаджета авторы назвали большой 6,7-дюймовый OLED-экран, увеличенную автономность и доступную цену.

Модель 15 Plus вышла осенью 2023 года. Смартфон получил процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели телефона находится двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей.

В середине августа стало известно, что iPhone 16 Plus впервые подешевел в России до 68 тысяч рублей. На старте продаж аппарат оценивали в 134 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Стало известно о разработке плана размещения европейских войск на Украине

    На Украине мобилизовали епископа

    Российские войска начали массово атаковать цели ударными дронами с крупных беспилотников

    В России к концу года обновят программу выпуска и поставок самолетов

    iPhone с большим экраном подешевел

    Ученые раскрыли тайну найденных на берегу «шаров Нептуна»

    В Польше сочли провокацией задержание гражданина страны в Белоруссии за шпионаж

    Собянин подсчитал число летних веранд в Москве

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости