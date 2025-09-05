Спорт
11:14, 5 сентября 2025Спорт

Футболист «Спартака» заявил о желании задать один вопрос Карпину

Игрок «Спартака» Зорин: Спросил бы у Карпина, что мне улучшить в своей игре
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин заявил о желании задать один вопрос главному тренеру столичного Динамо и сборной России Валерию Карпину. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

«Спросил бы, что стоит улучшить в своей игре, чтобы попасть в национальную команду», — заявил футболист.

Ранее сборная России провела домашний товарищеский матч с Иорданией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Зорин в нынешнем сезоне провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями. В трех встречах Кубка страны полузащитник записал на свой счет один гол.

