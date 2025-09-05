Экономика
11:40, 5 сентября 2025

«Газпром» увеличит поставки газа в Казахстан

Миллер подписал соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025 и 2026 годах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа», — поделились в «Газпроме». Там также напомнили, что в ноябре 2023 года с Астаной было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Весной того же года Казахстан достиг с «Газпромом» договоренностей о газификации северных и восточных областей республики. В 2024-м сотрудничество дополнили договором о транзите газа в среднеазиатские республики.

Активно ведется взаимодействие и в сфере поставок нефти. Так, с позапрошлого года Казахстан экспортирует нефть в Германию, используя систему магистральных нефтепроводов «Транснефти».

