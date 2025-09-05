Известный комик раздробил таз при падении с лестницы и лишился возможности ходить

Комик Йорма Такконе упал с лестницы в день рождения дочери и раздробил таз

Известный американский актер, член комедийного трио The Lonely Island Йорма Такконе после падения с лестницы получил серьезную травму, из-за которой не сможет ходить по меньшей мере три месяца. Об этом он рассказал в подкасте комика и телеведущего Сета Майерса.

По словам Такконе, инцидент произошел, когда он развешивал гирлянды на доме для вечеринки ко дню рождения дочери. У соседа он позаимствовал шестиметровую лестницу, которая сразу показалась ему шаткой. «Я почувствовал, как что-то подо мной рушится, вся жизнь пронеслась у меня перед глазами, и я подумал: "О нет, я должен слезать". Когда я падал, то думал, что сейчас умру», — отметил он.

После падения Такконе госпитализировали и сделали операцию. По словам комика, в результате падения был сильно раздроблен таз слева, а крестец отошел от позвоночника. Сейчас артист находится в больнице, врачи говорят, что он не сможет ходить в течение трех-шести месяцев.

Такконе благодарен судьбе, поскольку, узнал он, результат падения мог быть хуже. «Мой врач пришел утром и сказал: "О да. Если бы вы приземлились на обе пятки — было бы в десять раз хуже". Я такой: "В десять раз хуже? Я не знал, что возможна такая сильная боль"», — добавил он.

