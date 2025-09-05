Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:36, 4 сентября 2025Забота о себе

Известный комик раздробил таз при падении с лестницы и лишился возможности ходить

Комик Йорма Такконе упал с лестницы в день рождения дочери и раздробил таз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Vevo / YouTube

Известный американский актер, член комедийного трио The Lonely Island Йорма Такконе после падения с лестницы получил серьезную травму, из-за которой не сможет ходить по меньшей мере три месяца. Об этом он рассказал в подкасте комика и телеведущего Сета Майерса.

По словам Такконе, инцидент произошел, когда он развешивал гирлянды на доме для вечеринки ко дню рождения дочери. У соседа он позаимствовал шестиметровую лестницу, которая сразу показалась ему шаткой. «Я почувствовал, как что-то подо мной рушится, вся жизнь пронеслась у меня перед глазами, и я подумал: "О нет, я должен слезать". Когда я падал, то думал, что сейчас умру», — отметил он.

После падения Такконе госпитализировали и сделали операцию. По словам комика, в результате падения был сильно раздроблен таз слева, а крестец отошел от позвоночника. Сейчас артист находится в больнице, врачи говорят, что он не сможет ходить в течение трех-шести месяцев.

Материалы по теме:
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Такконе благодарен судьбе, поскольку, узнал он, результат падения мог быть хуже. «Мой врач пришел утром и сказал: "О да. Если бы вы приземлились на обе пятки — было бы в десять раз хуже". Я такой: "В десять раз хуже? Я не знал, что возможна такая сильная боль"», — добавил он.

Ранее травматолог-ортопед Разиуан Бештоев назвал способ отличить перелом от ушиба. Бештоев объяснил, что при переломе реакция организма мгновенна: сразу же возникает острая боль, которая усиливается даже при самых легких попытках пошевелить конечностью или нагрузить ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Китайский рынок акций обвалился

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости