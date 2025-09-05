Россия
18:45, 5 сентября 2025Россия

Медведев высказался о последствиях предложений «коалиции желающих» по Украине

Медведев: У предложений «коалиции желающих» по Украине последствий не будет
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Предложения так называемой «коалиции желающих» по Украине не будут иметь никаких последствий. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, море или в воздухе.

«Они сами себе что-то там придумывают, вытаскивают из разных мест. Потом предъявляют это в качестве гарантий. Никаких последствий это иметь не будет. Это совершенно очевидно», — сказал Медведев.

В свою очередь, депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Макрона давлением на общественность. Он обратил внимание, что французский президент не перечислил названия стран, численность войск, а также места их размещения.

