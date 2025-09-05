МИД Украины ответил на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Спикер МИД Украины Тихий: Предложение Путина о встрече в Москве несерьезно

Киев считает несерьезным предложение президента России Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Так на инициативу Москвы ответил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает издание «РБК-Украина».

«Для нас это [предложение о переговорах в Москве] — знак нежелания Путина встречаться. Предложение несерьезное с самого начала», — заявил дипломат.

Тихий добавил, что Киев продолжит доводить до сведения иностранных партнеров Украины, в том числе до США, что Москва отказывается от переговоров.

Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву для встречи по просьбе президента США Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча лидеров двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.

