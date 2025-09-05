Бывший СССР
12:01, 5 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Желание Путина организовать переговоры с Украиной в Москве объяснили

Политолог Асафов назвал Москву наиболее конструктивной площадкой для переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Все договоренности, которые достигаются в Москве — надежны, заявил политолог Александр Асафов. Таким образом он объяснил желание президента России Владимира Путина организовать переговоры с Украиной в столице.

Ранее Путин назвал Москву лучшим местом для переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

«Киев как площадка разных переговоров показал, что там можно только переговариваться о выпрашивании оружия, давлении на Россию и прочих таких абсолютно бессмысленных вещах. И в Киеве слишком много было различных переговорщиков. Это место, по сути, дискредитировано. Все договоренности, которые происходят в Москве — все абсолютно надежны. Эти договоренности нерушимы, выполняются. И поэтому, конечно, с точки зрения площадки Москва, безусловно, более конструктивна», — поделился политолог.

Ранее президент России пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он. В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.

