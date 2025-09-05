На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

На боевом ледоколе «Иван Папанин» подняли флаг ВМФ России

Церемония подъема флага Военно-морского флота (ВМФ) России на головном патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 прошла в Североморске. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабль "Иван Папанин" — особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний», — сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на церемонии.

Боевой ледокол «Иван Папанин» заложили в апреле 2017 года, а в октябре 2019-го корабль спустили на воду. «Иван Папанин» способен преодолевать льды толщиной более 1,5 метра. Ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров и пулеметами. Представитель проекта 23550 объединяет свойства патрульных кораблей, ледоколов и буксиров.

В апреле американское издание The National Interest писало, что «Иван Папанин» расширит возможности России в Арктике. Автор подчеркнул, что ледоколы проекта 23550 — это первые боевые корабли, предназначенные для операций в этом регионе.