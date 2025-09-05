Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 5 сентября 2025Наука и техника

На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

На боевом ледоколе «Иван Папанин» подняли флаг ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Церемония подъема флага Военно-морского флота (ВМФ) России на головном патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 прошла в Североморске. Об этом сообщает ТАСС.

«Корабль "Иван Папанин" — особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний», — сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на церемонии.

Боевой ледокол «Иван Папанин» заложили в апреле 2017 года, а в октябре 2019-го корабль спустили на воду. «Иван Папанин» способен преодолевать льды толщиной более 1,5 метра. Ледокол вооружен артиллерийской установкой АК-176МА калибра 76 миллиметров и пулеметами. Представитель проекта 23550 объединяет свойства патрульных кораблей, ледоколов и буксиров.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В апреле американское издание The National Interest писало, что «Иван Папанин» расширит возможности России в Арктике. Автор подчеркнул, что ледоколы проекта 23550 — это первые боевые корабли, предназначенные для операций в этом регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Ксения Собчак оценила внешность Кейт Миддлтон с новым цветом волос

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости