IFQ: Нежелание Европы посетить саммит ШОС говорит о неготовности к диалогу

Итальянское издание IL Fatto Quotidiano оценило отношение европейских политиков к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Пекине. По мнению журналистов, их нежелание посетить мероприятие говорит о неготовности к конструктивному диалогу.

«Отказываясь принять реальность фактов, они разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе», — отметили авторы статьи.

Издание отмечает, что некоторые европейские политики готовы к эскалации, чтобы удержаться у власти. Они создают искусственный образ врага и постоянный конфликт для оправдания своей политики.

Журналисты итальянской газеты считают, что враги европейских народов находятся в столицах их стран, а не в Китае, России, Иране или Индии.

Ранее издание NRC писало, что визит российского президента Владимира Путина в Китай и его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС показали, что страны объединения формируют альтернативу западному доминированию.