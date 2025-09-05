Интернет и СМИ
07:04, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили отношение европейских политиков к саммиту ШОС

IFQ: Нежелание Европы посетить саммит ШОС говорит о неготовности к диалогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Итальянское издание IL Fatto Quotidiano оценило отношение европейских политиков к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Пекине. По мнению журналистов, их нежелание посетить мероприятие говорит о неготовности к конструктивному диалогу.

«Отказываясь принять реальность фактов, они разворачивают кампанию в прессе, в которой те, кто требует справедливости, изображаются как враги, военные агрессоры, угрожающие жизни людям на Западе», — отметили авторы статьи.

Издание отмечает, что некоторые европейские политики готовы к эскалации, чтобы удержаться у власти. Они создают искусственный образ врага и постоянный конфликт для оправдания своей политики.

Журналисты итальянской газеты считают, что враги европейских народов находятся в столицах их стран, а не в Китае, России, Иране или Индии.

Ранее издание NRC писало, что визит российского президента Владимира Путина в Китай и его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС показали, что страны объединения формируют альтернативу западному доминированию.

    Все новости