02:11, 3 сентября 2025Мир

Саммит ШОС в Китае назвали демонстрацией альтернативы доминированию Запада

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Визит российского президента Владимира Путина в Китай и его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС показали, что страны объединения формируют альтернативу западному доминированию. Об этом написала газета NRC.

Как указано в статье, политики открыто продемонстрировали готовность к созданию нового центра силы.

«Совместное появление Путина, Си Цзиньпина и Моди стало символом того, что Азия последовательно выстраивает собственный порядок, противопоставленный модели, созданной США», — написали авторы.

Также указано, что сотрудничество Москвы и Пекина уже давно формирует основу энергетического и экономического взаимодействия в регионе.

Для Путина встреча в Тяньцзине стала очевидным сигналом: у России есть надежные партнеры, несмотря на оказываемое на них давление Запада, подчеркнули авторы материала.

Ранее британские СМИ пришли к выводу, что саммит Шанхайской организации сотрудничества показал, что страны объединения сплочены и в случае войны с НАТО против стран ШОС у альянса не будет никаких шансов на победу.

Также сообщалось, что лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который проходил с 31 августа по 1 сентября в Китае. Она является ключевым документом саммита.

