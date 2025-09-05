Забота о себе
Названы предупреждающие о развитии диабета симптомы

Фармацевт Багга назвала повторяющиеся эпизоды молочницы признаком преддиабета
Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Диабет второго типа развивается годами, заявила врач-фармацевт Шина Багга. Признаки состояния, предшествующего этому серьезному заболеванию, она назвала в беседе с Daily Mirror.

Багга рассказала, что преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но недостаточно высокий для диабета второго типа. По ее словам, со временем, если не изменить образ жизни, преддиабет может перерасти в диабет. Чтобы не допустить развития заболевания, специалистка посоветовала обращать внимание на предупреждающие признаки.

Первым симптомом, сигнализирующем о преддиабете, она назвала чувство вялости и сильной усталости. Кроме того, по ее словам, человек может замечать, что стал чаще испытывать позывы к мочеиспусканию, худеть без усилий, хуже видеть и постоянно ощущать жажду. Также признаками этого состояния являются повторяющиеся эпизоды молочницы. Кроме того, Багга посоветовала пройти обследование, если порезы стали заживать медленнее.

Ранее кардиолог Мария Чайковская назвала главные причины возникновения большинства болезней. По ее словам, силы организма истощаются из-за хронического стресса и неправильного питания.

