Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:24, 5 сентября 2025Силовые структуры

Осужденного чиновника задумали трудоустроить с зарплатой в сотни тысяч рублей

РИА Новости: Митволь после освобождения намерен работать в «Новых Известиях»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения, после освобождения намерен работать заместителем генерального директора «Новых Известий», его зарплата будет составлять 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как утверждает защита, такая зарплата позволит бывшему чиновнику более эффективно возмещать установленный приговором ущерб.

«Защита предоставила суду гарантийное письмо о трудоустройстве в случае применения к нему положений статьи 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»), из указанного письма следует, что Митволь после освобождения будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в АО "Информационно-Издательскую Группу "Новые Известия" с предоставлением заработной платы в размере 200 тысяч рублей», — говорится в материалах.

Ранее Олег Митволь попросил о помиловании. Согласно документам, защита экс-чиновника получила ответ от комиссии по вопросам помилования. Она внесет предложение о помиловании осужденного президенту России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Россиян предупредили о новой фейковой рассылке

    Раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки

    На Майдане Независимости начался митинг

    57-летний боец СВО совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Что с ним произошло?

    Провалившие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Гонки в центре столицы. Чем удивит москвичей Фестиваль технических видов спорта?

    Реклама

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости