Осужденного чиновника задумали трудоустроить с зарплатой в сотни тысяч рублей

РИА Новости: Митволь после освобождения намерен работать в «Новых Известиях»

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный на 4,5 года за хищения, после освобождения намерен работать заместителем генерального директора «Новых Известий», его зарплата будет составлять 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как утверждает защита, такая зарплата позволит бывшему чиновнику более эффективно возмещать установленный приговором ущерб.

«Защита предоставила суду гарантийное письмо о трудоустройстве в случае применения к нему положений статьи 80 УК РФ («Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания»), из указанного письма следует, что Митволь после освобождения будет трудоустроен в должности заместителя генерального директора по коммерческой деятельности в АО "Информационно-Издательскую Группу "Новые Известия" с предоставлением заработной платы в размере 200 тысяч рублей», — говорится в материалах.

Ранее Олег Митволь попросил о помиловании. Согласно документам, защита экс-чиновника получила ответ от комиссии по вопросам помилования. Она внесет предложение о помиловании осужденного президенту России.