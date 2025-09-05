Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

Польский миллионер, отнявший у мальчика кепку с автографом на US Open, извинился

Миллионер из Польши Петр Щерек извинился за то, что отобрал у ребенка кепку, подписанную теннисистом на чемпионате по большому теннису US Open. Об этом пишет Live Now Fox.

Инцидент произошел в Нью-Йорке после матча. Польский теннисист Камиль Майхшак раздавал фанатам автографы после игры с россиянином Кареном Хачановым. В какой-то момент он снял бейсболку и протянул ее зрителю на трибуне — мальчику Броку.

Однако стоявший рядом с ребенком мужчина выхватил кепку из рук Майхшака и сунул ее в сумку своей жены. Возмущенный мальчик спросил незнакомца, что он делает, но тот не обратил на него внимания. Майхшак, отвлеченный другими поклонниками, не заметил произошедшего.

Случай попал на видео, ролик быстро стал вирусным. После волны критики в сети СМИ распространили заявление Щерека. Он прокомментировал свой поступок и пригрозил судебными исками тем, кто негативно высказывался в его адрес. «Если бы ты был быстрее, она была бы твоей», — якобы написал он.

Однако спустя сутки Щерек опубликовал пост с опровержением. «Я хочу прояснить: ни я, ни моя жена, ни мои сыновья не комментировали эту ситуацию в соцсетях или на каких-либо сайтах, — написал он. — Все предполагаемые заявления, появляющиеся в сети, не принадлежат нам». Он также принес публичные извинения и объяснил, что полагал, будто Майхшак передал кепку для его сыновей, которые тоже ждали автографа. Щерек утверждает, что лично вернул кепку мальчику.

Я хотел бы принести свои искренние извинения пострадавшему мальчику, его семье, всем болельщикам и самому игроку. Я совершил ужасную ошибку… Сегодня я понимаю, что это выглядело так, будто я намеренно отобрал сувенир у ребенка. У меня не было такого намерения, но это не меняет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков Петр Щерек

