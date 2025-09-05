Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

FoxNews: Стоимость услуги чесания спины составляет 10 500 рублей в час

В социальных сетях набирает популярность идея, что почесывание спины, головы и шеи улучшает физическое и эмоциональное состояние. На новый вирусный тренд обратил внимание телеканал FoxNews.

По данным ведущих передачи Outnumbered, люди готовы платить немалые деньги за то, чтобы кто-то почесал им спину. В частности, такую услугу оказывает одна американская компания, работающая в Голливуде. Фирма называет себя профессионалом в области чесания спины с 20-летним стажем.

Клиентам обещают, что «чесательная терапия» обеспечит их хорошим настроением. На процедуру их просят прийти чистыми и предупреждают, что мастер будет прикасаться к спине, голове, шее. Кроме того, по желанию клиента может поиграть с волосами. Стоимость такой услуги составляет примерно 5 700 рублей за полчаса или 10 500 рублей за час.

Отмечается, что компания стала популярна у американцев после того, как их видео стали вирусными в социальных сетях.

