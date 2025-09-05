Порнозвезда Бонни Блю устроит охоту на девственников из глубинки

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном, во время которого она переспала с тысячей мужчин за 12 часов, объявила о гастролях по британской глубинке. Об этом сообщает издание The Tab.

Бонни Блю планирует посетить Данди, Ньюкасл-апон-Тайн, Линкольн, Лидс, Шеффилд, Ноттингем, Оксфорд, Кембридж и Лондон. Во время поездки она собирается заниматься сексом с первокурсниками в университетах, которые находятся в этих городах. Происходящее будет сниматься на видео и публиковаться в интернете.

Карьера Бонни Блю начиналась с похожих турне по университетским городам. Чтобы привлечь внимание, будущая порнозвезда бесплатно спала с молодыми студентами и выкладывала отснятый материал на OnlyFans. Это заметили таблоиды и обвинили ее в растлении малолетних. Негативные упоминания в прессе сделали Бонни Блю еще популярнее.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.