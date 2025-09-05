Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:03, 5 сентября 2025Из жизни

Порнозвезда Бонни Блю устроит охоту на девственников из глубинки

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся секс-марафоном, во время которого она переспала с тысячей мужчин за 12 часов, объявила о гастролях по британской глубинке. Об этом сообщает издание The Tab.

Бонни Блю планирует посетить Данди, Ньюкасл-апон-Тайн, Линкольн, Лидс, Шеффилд, Ноттингем, Оксфорд, Кембридж и Лондон. Во время поездки она собирается заниматься сексом с первокурсниками в университетах, которые находятся в этих городах. Происходящее будет сниматься на видео и публиковаться в интернете.

Карьера Бонни Блю начиналась с похожих турне по университетским городам. Чтобы привлечь внимание, будущая порнозвезда бесплатно спала с молодыми студентами и выкладывала отснятый материал на OnlyFans. Это заметили таблоиды и обвинили ее в растлении малолетних. Негативные упоминания в прессе сделали Бонни Блю еще популярнее.

Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Путин рассказал о роли «российского медведя» в союзах с другими странами

    Путин заявил о снижении уровня бедности в России

    Хирург ампутировал себе ноги ради страховки и попал в тюрьму

    Инструкторы в российской автошколе вели интимную переписку и приставали к подросткам

    Владелец «Миннесоты» назвал Капризова лучшим игроком в истории команды

    Путин выступил на юбилейном ВЭФ

    На Камчатке вновь произошло землетрясение

    Путин призвал эффективно использовать редкоземельные металлы

    В Конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости