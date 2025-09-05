После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

После завершения пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин вернулся к своему месту с целью забрать бумаги. Этот момент попал на запись трансляции РБК на Rutube.

На кадрах видно, как глава государства пожимает руки участникам сессии, после чего обходит кресла и забирает стопку бумаг. Были это какие-то документы или просто записи, определить невозможно.

5 сентября Путин принял участие в пленарном заседании десятого ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Белый дом США разместил в соцсетях кадр в черно-белой цветовой гамме, на котором запечатлен диалог между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. На снимке видно, что российский лидер держит в руках бумаги с записями от руки на русском языке. ChatGPT сделал их расшифровку. По мнению нейросети, президент держит в руках список покупок.