ChatGPT дал неожиданную расшифровку записей Путина с саммита на Аляске

ChatGPT увидел в записях Путина с саммита на Аляске напоминание о покупке хлеба

ChatGPT сделал неожиданную расшифровку записей президента России Владимира Путина с саммита на Аляске. Изучить попавшие в кадр фотографа бумаги нейросеть попросила «Лента.ру».

Ранее Белый дом разместил в соцсетях кадр в черно-белой цветовой гамме, на котором запечатлен диалог между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. На снимке также видно, что российский лидер держит в руках бумаги с записями от руки на русском языке.

По мнению ChatGPT, записи представляют собой список покупок. «Также нужно купить два батона. Сметана. Пакет», — предоставила свой вариант расшифровки нейросеть.

При этом ChatGPT подчеркивает, что некоторые слова плохо различимы из-за качества снимка и почерка.

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча президентов России и США. Путин выразил удовлетворение от прошедших переговоров. В свою очередь, Трамп оценил встречу на десять из десяти, однако признал, что сделка не удалась. Также сообщалось, что обед делегаций США и РФ по итогам встречи был отменен.