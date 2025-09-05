«Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

Путин предупредил о росте цен, если резко снизить ключевую ставку

На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин обозначил главные ориентиры экономической политики страны. В том числе он затронул тему ключевой ставки, рассказав, к чему может привезти ее резкое снижение.

Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что инфляция остается главным врагом, с которым борется Центробанк. Президент напомнил, что для возвращения к «известным и нужным» показателям инфляции — не выше 4-5 процентов — нужна осторожная монетарная политика. При этом он заверил, что российские финансовые власти, правительство и Центральный банк ведут себя профессионально.

Банк России в июне начал снижать ставку: за два заседания она снизилась с 21 до 18 процентов годовых. По базовому прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8-19,6 процента, в 2026-м опустится до 12-13 процентов, а в 2027-2028 годах выйдет в диапазон 7,5-8,5 процента.

Путин назвал приоритет столетия

Путин счел одной из ключевых задач государства переход к «экономике высоких зарплат». При этом он связал рост доходов с развитием промышленности и технологий на Дальнем Востоке и в Арктике: именно там, по его словам, нужно создавать квалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места.

«Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятости в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест», — отметил президент, добавив, что это не популизм, а экономически оправданная цель.

По его словам, приоритетом этого века в России обозначено развитие Дальнего Востока и Сибири. Путин подчеркнул, что Дальний Восток уже демонстрирует опережающие темпы роста по ряду показателей и регион должен стать локомотивом для всей страны.

Путин также призвал повысить качество жизни в одном регионе

Глава государства привел позитивную динамику снижения бедности в целом по России — с 11,3 процента в 2014 году до 7,2 процента в 2024 году, но отметил, что в дальневосточных субъектах этот уровень остается выше среднефедерального и требует особого внимания.

Нужно добиться уверенного роста качества жизни дальневосточников и их семей Владимир Путин президент России

Он добавил, что необходимо развивать социальную и культурную сферу, чтобы жители не уезжали, а молодежь, напротив, приезжала работать и строить карьеру.

Президент предложил расширить одну программу льготной ипотеки

Помимо прочего, российский президент поручил расширить программы дальневосточной и арктической ипотеки: воспользоваться ими предложено всем многодетным семьям региона, независимо от возраста родителей, а также сотрудникам образовательных учреждений.

На данный момент по этим программам выдано более 165 тысяч кредитов. Путин также предложил распространить льготную ипотеку и на вторичный рынок там, где новостроек недостаточно.

Путин анонсировал открытие моста из России в Северную Корею

В числе крупных инфраструктурных задач президент выделил развитие Трансарктического транспортного коридора — комплексной системы, которая объединит морские, железнодорожные и автомобильные пути в интересах экономики России и регионов Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, Путин сообщил, что мост из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) через реку Туманную планируется открыть в 2026 году.

Путин отреагировал на желание западных компаний вернуться в РФ

Путин рассказал, что многие компании, покинувшие страну, хотели бы вернуться. «Мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться», — сказал он. По его словам, Москва остается открытой для тех, кто готов работать в российских условиях.

Глава государства также порассуждал об отношениях России с другими государствами. В числе прочего он назвал одним из сигналов углубления экономических связей с Китаем введение Пекином безвизового режима для россиян. Это решение глава государства назвал неожиданным, но очень важным, передает РИА Новости.

Решение руководства Китая о безвизовом въезде для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали, и, конечно, это знак дружбы, которую мы высоко ценим. Это будет способствовать достаточно резкому увеличению взаимных поездок Владимир Путин президент России

Президент добавил, что Россия готова рассмотреть зеркальные меры

В ответ на вопрос о роли России в союзах с Индией и Китаем президент кратко и образно охарактеризовал Москву: «Медведь — он и есть медведь». По его словам, экономики трех стран дополняют друг друга, объединяя общие интересы и традиционные ценности.

Путин также оценил международную политику страны, ответив на вопрос об усилении сотрудничества с Востоком и повернутых двух голов орла «в одну сторону». «Двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг», — сказал Путин. Президент мягко уточнил, что орел «никуда не отворачивался, как смотрит в две стороны, так и смотрел», заметив тем самым, что Россия сохраняет взгляд на оба вектора — и Восток, и Запад — одновременно.